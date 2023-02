i risultati nelle classifiche di tutto il mondo

I risultati di Rush!, il nuovo album dei Måneskin, nelle classifiche di tutto il mondo: vetta raggiunta in dodici paesi.

Mentre sale la febbre per la loro partecipazione ai Grammy Award, dove sono in lizza nella categoria Best New Artist, i Måneskin continuano a raccogliere successi per il loro nuovo album, Rush!. Pubblicato il 20 gennaio, sta conquistando giorno dopo giorno le classifiche di tutto il mondo. Ha debuttato al numero 1 in Italia, sia nella classifica degli album che in quella dei vinili, ma ha raggiunto un analogo risultato in dodici paesi diversi, e anche nella classifica più importante, quella americana di Billboard, hanno ottenuto un traguardo davvero importante.

Dove sono in vetta i Måneskin?

Oltre all’Italia, a premiare il nuovo lavoro della band con il numero uno della classifica sono stati il Canada, il Portogallo, la Grecia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Francia, il Giappone, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svizzera e la Lituania.

Maneskin

Un successo clamoroso, cui vanno aggiunti il quinto posto nel Regno Unito, il terzo in Germania, il quarto in Finlandia, il secondo in Spagna (unico progetto in lingua inglese al momento in top 9), numero uno in Spagna tra i vinili, e poi un grandissimo numero 18 nella US di Billboard, con un contemporaneo numero uno nella classifica Alternative, un terzo nella classifica dei vinili e una quarta in quella Top Rock.

I numeri straordinari di Rush!

Tutto il mondo sta applaudendo Damiano e compagni per il nuovo lavoro discografico, il primo pubblicato dopo la vittoria dell’Eurovision e l’exploit internazionale. Un disco che ha già superato 500mila ascolti in streaming su Spotify.

Insomma, la marcia di avvicinamento ai Grammy, passata anche per il Tonight Show di Jimmy Fallon, dove hanno suonato la loro Gossip con Tom Morello, si sta rivelando trionfale. Che possa essere l’antipasto per un grande successo che darebbe davvero un nuovo lustro alla musica italiana? Lo scopriremo solo tra pochissimi giorni.