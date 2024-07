“I risultati delle analisi tutti anomali” Il Vip italiano ricoverato in ospedale, ora vuole mettere tutti in guardia: cosa è successo 

Risale a poche ore fa l’annuncio fatto dall’ex tronista, Davide Donadei, del suo improvviso ricovero in ospedale dovuto ad alcuni problemi di salute. Un annuncio affidato alle proprie pagine social, in cui il protagonista del famoso dating show informa il suo seguito di follower degli accertamenti medici in corso.

Il ricovero in ospedale di Davide Donadei

L’ex tronista del programma di Maria de Filippi sta attraversando giorni un pò complicati a causa di alcuni problemi di salute che lo hanno costretto ad un ricovero in ospedale per accertamenti. Ricovero che a sua volta ha determinato, come lui stesso ha ammesso, l’annullamento di una serata in cui avrebbe dovuto esibirsi come dj.

Alle domande cariche di preoccupazione rivoltegli dai follower, Davide Donadei ha spiegato della forte influenza che lo ha colpito di recente, caratterizzata anche da febbre molto alta. Sintomi a cui se ne sono aggiunti in seguito altri piuttosto preoccupanti: fegato e milza ingrossati e un arto completamente viola.

problemi di salute per Davide Donadei

A quanto pare, si tratterebbe di un‘infezione le cui origini sono tuttora in fase di accertamento. Da qui, la decisione presa dal personale medico di trattenere Donadei in ospedale per sottoporlo a più approfonditi esami clinici.

“Da circa 10 giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera ho deciso di andare al Pronto soccorso…I risultati delle analisi erano tutti anomali: avevo fegato e milza ingrossati e un arto completamente viola…Recentemente abbiamo riscontrato un’infezione, la cui causa è ancora da determinare. Nei prossimi giorni mi dovrò sottoporre a nuovi esami”.

I messaggi carichi di affetto da parte dei suoi follower

La confessione del difficile momento che Davide Donadei sta attraversando a causa di alcuni problemi di salute ha suscitato l’immediata solidarietà e vicinanza da parte dei suoi fan. Numerosi, infatti, i messaggi di affetto inviategli in risposta alla sua stories Instagram in cui il dj avvertiva il suo pubblico delle preoccupazioni relative alle suo stato di salute.

L’augurio unanime è stato quello di una pronta e totale guarigione che gli consenta di riprendere in mano la sua vita e il suo lavoro il più presto possibile. Il momentaneo stop dovuto al ricovero ha infatti costretto Donadei a rinunciare, con grande rammarico, ad una serata in programma precedentemente organizzata.

ex protagonista Uomini e Donne ricoverato per accertamenti

“E’ la prima volta che mi trovo in una situazione simile, ma purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici. La data dell’evento verrà recuperata ad agosto”.

Infine, il dj ha approfittato di questo episodio per rimarcare l’importanza di prestare sempre cura ed attenzione ad ogni più piccolo segnale di allarme lanciato dal proprio fisico. Nulla deve essere trascurato:

“Recentemente abbiamo incontrato un’infezione, la cui causa è ancora da determinare. Nei prossimi giorni e settimane dovrò sottopormi a ulteriori esami per ottenere un quadro più chiaro della situazione. Fate tesoro della mia esperienza e non sottovalutate nulla, anche una semplice febbre può durare più di quattro o cinque giorni. Sapere di avere il vostro sostegno mi ha fatto davvero tanto bene“.