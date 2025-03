I risultati degli azzurri a Indian Wells

Giornata contrastante per i tennisti italiani a Indian Wells. Nel Masters 1000 californiano, Matteo Arnaldi e Matteo Gigante hanno ottenuto vittorie nel primo turno, rispettivamente contro Aleksandar Kovacevic e Sebastian Baez. Arnaldi ha vinto in una partita faticosa, terminata 6-3, 5-7, 6-4, e affronterà al secondo turno Andrey Rublev, numero 8 del mondo. Gigante, partito dalle qualificazioni, ha sorpreso battendo Baez, numero 34 del ranking ATP, con un punteggio di 3-6, 6-1, 6-4. Per lui ora si profila una sfida contro Taylor Fritz, numero 4 del mondo e giocatore di casa.

Purtroppo, gli altri tennisti italiani hanno deluso. Lorenzo Sonego, dopo un buon Australian Open, è stato eliminato al primo turno dal belga David Goffin, perdendo in due set con il punteggio di 6-4, 7-5. Anche Luciano Darderi ha subito la sconfitta contro il francese Hugo Gaston, che ha vinto facilmente con un doppio 6-3. Infine, Giulio Zeppieri è stato eliminato dall’australiano Adam Walton con un punteggio di 7-5, 6-1.

Deludono anche le tenniste Jasmine Paolini e Sara Errani, medaglie d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre sono state battute nel torneo di doppio da Asia Muhammad e Demi Schuurs, con un punteggio netto di 6-4, 6-0. La giornata si conclude quindi con successi parziali, ma anche con la delusione di diversi eliminati.