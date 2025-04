I rischi per l’Italia a seguito dei dazi di Donald Trump

I dazi imposti da Donald Trump hanno avuto un forte impatto sull’Italia, portando la premier Giorgia Meloni a convocare un vertice urgente con esponenti chiave del governo per discutere le strategie da adottare in risposta a queste nuove misure. Trump ha annunciato tariffe del 10% su tutte le importazioni e ha previsto dazi reciproci più elevati per quei Paesi che considera responsabili di trattamenti ingiusti nei confronti degli Stati Uniti, in particolare nei confronti dei mercati asiatici. Secondo “The Economist”, tali misure hanno creato un significativo “muro di protezionismo” intorno all’economia americana, simile a quello del XIX secolo.

In Italia, circa 3.300 aziende risultano vulnerabili a causa delle esportazioni verso gli Stati Uniti, con i settori più colpiti che includono bevande, trasporti, autoveicoli e farmaceutica. I dazi potrebbero causare una riduzione dell’export fino al 16,4% per alcuni settori. Le regioni italiane più colpite includono Liguria, Campania, Molise e Basilicata, mentre Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana sono maggiormente esposte a vendite oltreoceano. Si stima che il costo totale per l’economia italiana possa variare tra 8 e 14 miliardi di euro, con effetti negativi su Pil, occupazione ed export.

Nel 2024, gli Stati Uniti si confermano come la principale destinazione extra-UE per l’export italiano, con vendite che ammontano a circa 65 miliardi di euro. Tuttavia, mentre le vendite italiane negli USA sono significative, gli investimenti provenienti dagli USA in Italia rimangono relativamente bassi, indicando una forte dipendenza commerciale da parte italiana verso il mercato statunitense.