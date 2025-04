I rischi per le aziende italiane

La sospensione dei dazi annunciata da Donald Trump per 90 giorni offre un’opportunità ai leader mondiali di negoziare nuovi accordi, sollevando però incertezze tra le aziende e i settori industriali. Le reazioni delle Borse internazionali riflettono preoccupazioni, ma ci sono anche opportunità da considerare. Dopo l’annuncio, Wall Street ha registrato un notevole rimbalzo, con titoli come Apple e Tesla in ripresa, mentre le Borse europee hanno seguito la stessa tendenza.

Le aziende italiane, in particolare, devono valutare il potenziale impatto se i dazi dovessero essere ripristinati oltre il 10%. Secondo Export-USA, esistono norme come la First Sale Rule che potrebbero ridurre i dazi calcolando il prezzo sulla prima vendita, piuttosto che sull’ultimo prezzo pagato dal consumatore. In questo modo, le aziende che esportano negli Stati Uniti potrebbero osservare un vantaggio competitivo.

Inoltre, i prodotti digitali e i servizi non sono soggetti a dazi, permettendo alle imprese italiane di capitalizzare sul proprio know-how immateriale, specialmente nel commercio elettronico. Le opportunità aumentano per le aziende che potrebbero costituire una società negli Stati Uniti, diventando importer e distributori diretti, il che consentirebbe di evitare costi aggiuntivi.

Nonostante le incertezze economiche, esperti sottolineano l’importanza di affrontare la situazione con visione e strategia, approfittando delle possibilità di mercato che emergono da un contesto complesso. La chiave sarà agire con competenza e apertura, avendo in vista anche la ripresa dei negoziati bilaterali.