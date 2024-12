I rischi e le azioni necessarie per l’Italia: vaccini e terapie a confronto

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha lanciato un avvertimento sul 2025, prevedendo che potrebbe essere “l’anno dell’aviaria”. In un’intervista, Bassetti ha evidenziato i rischi legati al virus dell’influenza aviaria, il quale ha subito mutazioni e si sta avvicinando sempre di più agli esseri umani. Secondo l’infettivologo, il 2024 si è concluso negativamente, con casi umani significativi di questa malattia. Bassetti ha sottolineato l’importanza di un Piano pandemico aggiornato per affrontare tale minaccia, affermando che in Italia è necessario attivarsi con vaccini e terapie.

In precedenti dichiarazioni, Bassetti aveva già affermato che l’aviaria potrebbe diventare una malattia trasmissibile da uomo a uomo, senza sapere esattamente quando, ma ritenendo probabile che accada nel 2025. Ha aggiunto che tra i sintomi dell’infezione ci sono quelli tipici dell’influenza, oltre alla possibilità di sviluppare polmoniti gravi, con alcune categorie di persone, come le donne in gravidanza, più a rischio.

Oltre all’allerta sanitaria, Bassetti ha espresso desideri per il 2025 riguardo al miglioramento delle condizioni lavorative dei medici, in particolare per quelli che operano in ambienti ad alta pressione come pronto soccorso, medicina d’urgenza, rianimazione e chirurgia. Ha definito questa necessità “urgente” per garantire l’impegno futuro in questi reparti critici.

Infine, Bassetti ha commentato positivamente l’introduzione del numero chiuso per la facoltà di Medicina, sperando che ciò incentivi più studenti a intraprendere la carriera medica. Questa visione è parte di un approccio più ampio per affrontare le sfide future nel settore sanitario e garantire una preparazione adeguata per possibili emergenze sanitarie legate all’aviaria e ad altre infezioni.