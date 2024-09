I rischi delle ammine aromatiche

Una donna francese ha riportato gravi danni alla vista a causa dell’uso di una tintura per capelli contenente ammine aromatiche, in particolare la para-fenilendiammina. Questo caso, descritto dal dottor Nicolas Chirpaz e pubblicato sulla rivista JAMA Ophthalmology, ha evidenziato i pericoli associati a prodotti comuni per la cura dei capelli. La paziente, senza precedenti problemi di vista, ha iniziato a perdere progressivamente la vista pochi giorni dopo aver utilizzato la tintura. Gli esami medici hanno rivelato distacchi retinici e ispessimenti della retina, sintomi tipici di una retinopatia.

Le ammine aromatiche sono una classe di composti chimici fondamentali in molte industrie, specialmente quella dei coloranti. La para-fenilendiammina è una delle più utilizzate, ma ha dimostrato di causare seri problemi di salute, incluse reazioni allergiche e potenziali effetti cancerogeni. Nonostante le loro proprietà utili nella tintura dei capelli, l’esposizione prolungata a tali sostanze pone rischi significativi, tanto che la loro concentrazione nei cosmetici è severamente regolamentata in vari Paesi.

Nel caso della donna, i medici hanno scoperto che le ammine aromatiche possono influenzare negativamente il funzionamento delle cellule epiteliali del pigmento retinico, che sono cruciali per la salute degli occhi. Dopo aver interrotto l’uso della tintura e adottato un prodotto privo di ammine, la donna ha recuperato completamente la vista nel giro di un mese, e non ha riportato ulteriori problemi durante i successivi quattro anni di monitoraggio.

Sebbene siano rari, i casi di retinopatia indotte da ammine aromatiche rappresentano un potenziale pericolo per gli utenti di tinture per capelli. Prima di questo episodio, erano stati segnalati solo altri tre casi simili nel 2022. Gli esperti ritengono che il fenomeno sia sottostimato, poiché molti potrebbero non associare i problemi visivi all’uso di tinture contenenti ammine.

Per proteggersi, i consumatori dovrebbero monitorare la vista e considerare l’uso di tinture senza ammine aromatiche. Gli specialisti suggeriscono anche alle aziende cosmetiche di considerare alternative più sicure nelle loro formulazioni, poiché molte tinture attualmente disponibili contengono ingredienti potenzialmente dannosi.