I rischi della patologizzazione in psichiatria

La psichiatria ha il compito cruciale di fornire diagnosi accurate per il benessere del paziente, ma ci sono rischi di diagnosi premature o errate, definito come “patologizzazione”. Ciò è causato dalla mancanza di test diagnostici precisi e da un’analisi incompleta dei sintomi, che possono condurre a trattamenti inappropriati. Il confine tra normalità e patologia è ambiguo; lo psichiatra Valerio Rosso sottolinea che “normale” non coincide con un concetto statistico. Le etichette di “normalità” possono servire per controllare coloro che deviano dalle consuetudini sociali. Critiche sono avanzate anche nei confronti della classificazione dell’omosessualità come patologia, rimossa dal DSM solo nel 1973 dall’American Psychiatric Association. Rosso suggerisce che oggi si utilizzi il termine “disfunzione” per definire condizioni patologiche, indicando una scarsa funzionalità dell’individuo nella società.

Una diagnosi affrettata può avere conseguenze dannose, come prescrizioni di farmaci inappropriati per condizioni non corrette, contribuendo a sensazioni di stigmatizzazione e frustrazione nel paziente, che possono aggravare il suo benessere psicologico. Si rende quindi necessario ricorrere a test diagnostici completi e metodologici. È fondamentale considerare il contesto sociale e culturale del paziente e utilizzare strumenti diagnostici, come interviste cliniche e test psicologici standardizzati, per una valutazione accurata. La diagnosi di un disturbo psichiatrico dovrebbe essere il risultato finale di un’analisi approfondita e non il punto di partenza. In questo modo, si garantisce un trattamento più adeguato e mirato, migliorando il percorso di cura del paziente.