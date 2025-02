I rischi dei quattro virus in circolazione contemporaneamente

Con l’inizio di febbraio, si pensa alla primavera e alla fine della stagione influenzale, ma quest’anno il picco dell’influenza è arrivato in ritardo e si è sovrapposto ad altre malattie respiratorie, portando negli USA a parlare di “Quad-demia”, un termine coniato per descrivere la concomitanza di quattro virus respiratori. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, il ceppo A del virus influenzale è quello che ha avuto maggiore diffusione, insieme al coronavirus, al virus respiratorio sinciziale (VRS) e al norovirus, responsabile di gastroenteriti.

Negli Stati Uniti, il test per l’influenza ha mostrato una positività del 20%, seguito dall’11,6% per il VRS e dal 6,9% per il Covid. Sorprendentemente, il norovirus ha registrato una positività del 28%, la più alta dal 2019. Pregliasco sottolinea che i virus in circolazione sono responsabili di un’ampia gamma di malattie respiratorie, e la diffusione è favorita da condizioni climatiche avverse come basse temperature e umidità. I sintomi iniziali comuni includono febbre alta e dolori muscolari.

L’approccio terapeutico raccomandato è l’automedicazione responsabile, evitando antibiotici ad eccezione di casi rari. Non è necessario un tampone per identificare il virus, a meno che non ci sia il sospetto di Covid, per cui è disponibile un antivirale. L’esperienza con il Covid ha insegnato a migliorare la gestione ospedaliera e la preparazione per affrontare picchi di malattia, evitando il collasso delle strutture sanitarie. Oggi, si tende a riorganizzare i servizi per ridurre i carichi, contrariamente a un approccio più fatalista del passato.