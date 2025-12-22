I Ricchi e Poveri caduti a Domenica In Italia

Nella puntata di Domenica In, i Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di una caduta al loro ingresso nello studio. Mara Venier ha svelato come stanno oggi.

La puntata di Domenica In andata in onda su Rai1 è stata caratterizzata da un momento che è diventato rapidamente virale: la caduta del duo I Ricchi e Poveri al loro ingresso nello studio della trasmissione. A soccorrerli immediatamente è stata Mara Venier, per accertarsi che i suoi ospiti stessero bene.

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In c’erano gli amatissimi I Ricchi e Poveri, il duo canoro formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Negli ultimi anni i due artisti sono tornati al centro dei riflettori grazie alle loro hit, come “Ma non tutta la vita”, con cui partecipano al Festival di Sanremo, classificandosi al 21°posto. A maggio è la volta della hit estiva “Aria”, a cui segue il brano natalizio “Il Natale degli Angeli”.

Quando hanno fatto il loro ingresso nello studio di Domenica In, infatti, Angelo Sotgiu è inciampato su un gradino, finendo a terra e nel tentativo di prevenirne la caduta anche Angela Brambati si è ritrovata a terra, battendo il ginocchio e il mento. Inizialmente, il pubblico pensava si trattasse di una scenetta già organizzata, ma in realtà l’incidente era vero e subito la conduttrice Mara Venier si è avvicinata ai due per sincerarsi di come stessero.

Dopo pochissimi minuti, il video è diventato virale sui social e anche nel corso dell’intervista ai due cantanti la padrona di casa ha più volte mandato in onda quel momento. Mara Venier ha poi proseguito l’intervista, offrendo acqua e ghiaccio al duo, in particolare ad Angela che lamentava di aver battuto in maniera forte il ginocchio nella caduta.

A condividere il video della caduta del duo canoro è stata la stessa Venier, che ha aggiunto a corredo del filmato un’ironica didascalia: “Oggi a Domenica In! Sto c**** di gradino!”. Sui social, Mara Venier ha anche replicato a chi ha chiesto come stessero Angela Brambati e Angelo Sotgiu dopo la caduta a Domenica In. La conduttrice ha rassicurato i fan, spiegando che non si sono fatti niente.

In effetti, data la natura briosa e caotica dei due cantanti, il primo pensiero è stato che stessero scherzando, ma è apparso subito evidente che la caduta era reale e nessuno dei due aveva notato il gradino nel quale sono inciampati. Dopo le rassicurazioni di Mara Venier, anche I Ricchi e Poveri hanno aggiornato i fan con la loro canzone di Natale, ironizzando anche sulla caduta: “Ahi che botta!!! ma siamo ancora più felici di augurarvi Buone Feste”.