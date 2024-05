i residenti hanno paura e scendono in strada 

La terra continua a tremare nel territorio della Campania. La zona è sconvolta da un intensa attività del sottosuolo a causa dell’incontro di due placche tettoniche, oltre la presenta di vulcani attivi. Due sono i terremoti più rilevanti avvenuti oggi, 20 maggio, tra Napoli e provincia. La prima scossa, di magnitudo 3.5 sulla scala Richter, è stata registrata alle 19:51 con epicentro nella zona della Solfatara, a Pozzuoli. Pochi minuti dopo, alle 20:10, è seguita una seconda scossa di magnitudo 4.4, sempre nell’area dei Campi Flegrei. Entrambe le scosse sono state avvertite principalmente a Pozzuoli, Bagnoli, Agnano e nelle zone limitrofe, ma paura e allarme si sono diffuse anche in altre aree della provincia.

Secondo i primi dati dell’Osservatorio Vesuviano, la profondità della prima scossa è stata stimata a 2.9 chilometri, mentre la seconda è avvenuta ad una profondità di un chilometro. Diversi residenti sono scesi in strada per precauzione, ma al momento non sono stati segnalati feriti o danni di rilievo. Tuttavia, ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli, si segnala una frana su monte Sant’Angelo causata dal terremoto.

Il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, ha confermato che si è verificato un nuovo sciame sismico nella zona, con un totale di 29 scosse registrate fino alle 20:22, la maggior parte delle quali superficiali. L’attività sismica in corso sta generando preoccupazione tra la popolazione, soprattutto considerando il numero consistente e l’intensità dei fenomeni avvenuti nelle scorse ore.

Le autorità locali sono al lavoro per monitorare la situazione e fornire assistenza ai cittadini. La popolazione è invitata a rimanere calma e attenta alle indicazioni delle autorità. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione sismica in Campania.

Le autorità raccomandano la massima prudenza ma assicurano che tutte le forze disponibili sono spiegate per dare soccorso alla popolazione in caso di disagi.

Leggi anche: Terremoto in Italia, la terra torna a tremare, più di 10 scosse nell’arco di pochi minuti: risveglio burrascoso tra gli abitanti