i render confermano le tante novità

Delle novità in arrivo su Apple Watch Series X(o Series 10) abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ed anche gli ultimi rumor confermano che effettivamente il restyling dello smartwatch è desinato ad essere importante, anche per celebrare il decimo anniversario dal lancio

91mobiles quest’oggi riferisce di aver ottenuto un rendering CAD di Apple Watch Series X/Series 10 da parte di alcuni addetti ai lavori. Questo rendering avrebbe confermato che il display del dispositivo sarà più grande, da 2 pollici, rispetto agli 1,7 pollici di Series 9 ma anche rispetto ad Apple Watch Ultra che si è fermato a 1,93 pollici.

La cassa dovrebbe misurare circa 46 x 39,7 x 11,6 mm, dimensioni che lo renderanno più grande della Serie 9 ma più piccolo dell’Ultra. Il design invece dovrebbe essere simile ad Apple Watch Series 9, con la Digital Crown ed un pulsante laterale integrate al lato ed un display quadrato.



In uno dei precedenti numeri della sua newsletter, Mark Gurman aveva affermato che Apple Watch X sarebbe stato dotato di una cassa più sottile e di un sistema di attacco magnetico del cinturino, ma nei rendering in questione non sono arrivate indicazioni di questo tipo. Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.