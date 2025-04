I regolamenti digitali dell’UE: equità e applicazione universale secondo Henna Virkkunen

La vicepresidente della Commissione europea per la tecnologia ha negato che i regolamenti digitali dell’UE siano in conflitto con la libertà di parola. In un’intervista a Euronews, ha affermato che tali leggi impongono semplicemente alle piattaforme online di valutare i rischi sistematici. Le normative mirano a garantire un ambiente online più sicuro, senza compromettere i diritti fondamentali degli utenti.