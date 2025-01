I recettori personalizzati che ridefiniscono la bioingegneria.

La tecnologia PAGER (Programmable GPCRs) rappresenta un’innovazione notevole nella progettazione di recettori cellulari su misura, in grado di riconoscere specifici antigeni con alta precisione. Sviluppata attraverso la collaborazione tra la Stanford University e l’Università di Pechino, PAGER modifica e personalizza i recettori accoppiati alle proteine G (GPCR), una vasta famiglia che gioca un ruolo cruciale in vari processi biologici. Prima di PAGER, la modifica dei GPCR per rispondere a nuovi stimoli era complessa e lenta.

PAGER introduce un sistema modulare che consente la creazione di recettori attivabili solo in presenza di antigeni specifici. La sua struttura comprende un’impalcatura GPCR, un nanocorpo per il riconoscimento preciso dell’antigene, e un dominio autoinibitore che mantiene inattivo il recettore fino all’interazione con l’antigene. Questo approccio garantisce un controllo senza precedenti sull’attivazione cellulare.

La tecnologia si basa su precedenti come i DREADD, che rispondono a farmaci di design, e amplia le potenzialità applicative. Tra le varie applicazioni, PAGER si rivela promettente in ambiti come l’oncologia, dove potrebbe migliorare la sicurezza delle terapie CAR-T attivando solo le cellule T in presenza di specifici antigeni tumorali. Inoltre, la modulazione delle terapie geniche tramite PAGER consentirebbe un controllo preciso sull’espressione dei geni, minimizzando effetti collaterali indesiderati.

In sintesi, PAGER offre prospettive rivoluzionarie nella medicina di precisione, permettendo di sviluppare trattamenti più sicuri ed efficaci, adattabili alle esigenze specifiche di ciascun paziente.