I Rats tornano con sonorità rock anni 80

I Rats sono tornati con un nuovo singolo intitolato Goodbye, disponibile sulle piattaforme digitali. Il singolo anticipa l’uscita di un nuovo album, che sarà pubblicato nella seconda metà del 2026. La band, composta da Wilko Zanni, Romi Ferretti e Lorenzo Lunati, ha già scelto 10-12 brani per il disco, ma vuole prendersi il tempo necessario per fare le cose per bene.

Dopo anni di pausa, i Rats sono tornati a lavorare insieme con continuità, grazie al ritorno in Italia di Ferretti. Il loro ultimo album era uscito nel 2013 e mostrava una maturità tecnica e musicale. Il prossimo album, intitolato Mala Tempora, segnerà il ritorno a sonorità del rock anni ’80, con riferimenti a band come i Cure o i Cult.

I testi degli album più famosi dei Rats contenevano spesso anticipazioni di figure che poi sono diventate realtà nell’era dei social e della ricerca di visibilità pubblica. Il nuovo brano Goodbye affronta il tema del distacco e del rifiuto di unirsi, e parla di problemi già presenti. Il protagonista del brano rispetta e accetta il “no” come reazione normale e legittima, e reagisce lasciando andare e salutando con un bel Goodbye.

Un altro brano del nuovo album denuncia l’aumento di prescrizioni di psicofarmaci a bambini e adolescenti. Il disco sarà caratterizzato da messaggi precisi e riflessioni sulla società attuale. Il titolo Mala Tempora riflette lo stato di malessere e di critica sociale che i Rats vogliono esprimere con la loro musica.