Radiohead, Kid A Mnesia: in arrivo una nuova raccolta per festeggiare i ventennali degli album Kid A e Amnesia.

Li aspettavamo con ansia da diversi anni. Ben cinque per la precisione. Un lungo silenzio interrotto improvvisamente con l’annuncio che tutti sognavano: sta per arrivare nuova musica dei Radiohead. O meglio, più che nuova musica, tornano due dei loro lavori più apprezzati in una nuova versione. Il gruppo britannico ha scelto di autocelebrarsi festeggiando i 21 anni di Kid A e i 20 di Amnesia attraverso la raccolta Kid A Mnesia, con tanto di un brano inedito.

Radiohead, Kid A Mnesia: quando esce il nuovo album

Il disco, che non è un vero e proprio album, è in arrivo il prossimo 5 novembre. Il countdown può già iniziare. Saranno diversi i formati di questo triplo album-raccolta che arriveranno sul mercato: una versione Deluxe LP, con tanto di booklet di 36 pagine e vinili in edizione limitata; una versione Kid Amnesiette, con due cassette in edizione limitata e numerata; e due versioni in vinile rosso o nero, oltre a quella classica in CD e digitale.

Non è la prima raccolta antologica nella carriera della band inglese. Il primo box set uscì nel 2007, seguito l’anno dopo da un vero e proprio Best Of. In questo caso però la raccolta ha un significato leggermente diverso e ha fatto scatenare l’entusiasmo dei fan.

Radiohead: If You Say the Word

All’interno della raccolta, che conterrà tantissimo materiale inedito proveniente dalle session in studio di oltre 20 anni fa, sarà solo una la canzone totalmente nuova che verrà regalata ai fan del gruppo di Thom Yorke. S’intitola If You Say the Word, è tratta dal disco Kid Amnesiae, il terzo della raccolta, ed è già disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali. Di seguito l’audio:

