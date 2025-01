I racconti dei passeggeri bloccati

Centinaia di passeggeri si sono trovati in attesa alla stazione Centrale di Milano a seguito di uno stop ai treni dovuto a un guasto elettrico sulla linea. Claudio, un uomo di 60 anni in fila per un rimborso o un nuovo biglietto, racconta che doveva partire da Lucerna verso Roma alle 9.15, ma il suo treno è stato cancellato, lasciandolo frustrato dopo quasi due ore di attesa. Una coppia di ottantenni, anche loro in coda, doveva tornare a Salerno dopo un intervento in ospedale a Milano. Nonostante abbiano tentato di chiedere di passare avanti a causa delle loro condizioni di salute, non hanno ricevuto aiuto e si sono trovati a fronteggiare una lunga attesa.

Tra i passeggeri ci sono anche molti stranieri, come una coppia di argentini diretti a Verona e un australiano di 64 anni, Peter O’Connor, che avrebbe dovuto raggiungere Genova per lavoro. Irma, un’altra passeggera di 60 anni, era in attesa con la nipote di un bambino di sei mesi che si era dovuto operare a Milano. Anche se Trenitalia ha avvisato i passeggeri della situazione, Irma lamenta la mancanza di assistenza in stazione, segnalando la necessità di supporto continuo.

Nel frattempo, le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che la circolazione ferroviaria sta gradualmente riprendendo per alcuni collegamenti, come quelli da e per Venezia e Genova. Tuttavia, il Frecciarossa per Napoli, partito alle 7.30, ha accumulato ritardi significativi, bloccato al binario 15. Questo treno risulta essere quello con il maggior ritardo, aggravato dalle verifiche tecniche in corso. Anche altri treni, come l’Italo per Torino delle 10.30, accusano ritardi di 80 minuti, mentre diversi collegamenti verso Verona, Venezia e Salerno sono stati cancellati.

Una famiglia con due bambine, che doveva tornare a Napoli, ha ottenuto un nuovo biglietto per il giorno successivo, esprimendo il loro disappunto per la situazione e affermando che dovranno sostenere costi extra per restare a Milano un giorno in più. La situazione ha suscitato malcontento tra i passeggeri, che richiedono maggiore comunicazione e assistenza da parte della compagnia ferroviaria.