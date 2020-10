I Queen scalano la classifica UK, arrivando al primo posto insieme ad Adam Lambert: non accadeva dal 1995, dopo l’uscita di Made in Heaven.

I Queen sono tornati in cima alle classifiche – per la prima volta – dal 1995. L’album del concerto della band, Live Around The World, ha battuto la concorrenza della band K-pop Blackpink e dell’ex Spice Girl Melanie C, rivendicando il primo posto.

È il decimo numero uno dei Queen in assoluto e il primo per il cantante statunitense Adam Lambert, entrato a far parte del gruppo nel 2011. “Numero uno – il mio numero preferito“, ha detto il batterista Roger Taylor. “È ancora emozionante“.

“Sono così felice che le persone si stiano divertendo così tanto con questo album“, ha aggiunto Lambert. “Il fatto che possiamo celebrare la musica iconica dei Queen dopo tutti questi anni è incredibile”.

Queen, il gruppo alla posizione numero 1 dopo 25 anni

L’album dal vivo – Live Around the World – presenta performance di successo, come Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We Will Rock You e We Are The Champions in luoghi di tutto il mondo.

È stato rilasciato come ringraziamento ai fan dopo che il tour dei Queen 2020 è stato rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. “Mentre siamo tutti alle prese con la sfida di creare spettacoli dal vivo in un mondo dominato da un formidabile nemico virale, ci è sembrato il momento perfetto per creare una raccolta di momenti salienti dal vivo selezionati“, ha detto Brian May.

L’album si conclude con una performance a Sydney, registrata a gennaio di quest’anno, dove la band ha ricreato integralmente il loro storico set del Live Aid come parte di una raccolta di fondi per la crisi degli incendi boschivi australiani.

Il video di Don’t Stop Me Now:

I Queen sbaragliano la concorrenza, superando le Blackpink

I Queen hanno superato la band femminile coreana Blackpink, il cui album di debutto ha goduto di un aumento delle vendite verso la fine della settimana. Inizialmente, al sesto posto nelle classifiche infrasettimanali, è salito alla numero tre, prima di stabilirsi alla posizione numero due quando il grafico è stato compilato.

Nel frattempo, il quinto album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito: What’s The Story (Morning Glory)? degli Oasis – rientra in classifica alla numero tre grazie a una ristampa del 25° anniversario. Nella classifica dei singoli Mood di 24kGoldn rimane, per la terza settimana di fila alla posizione numero uno, tenendo a bada la concorrenza di D-Block Europe, Shawn Mendes, Miley Cyrus e Bryson Tiller.