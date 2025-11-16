I Puritani a Como: una nuova visione dell’opera di Bellini

Il recente allestimento de “I Puritani” di Bellini al Teatro Sociale di Como ha dimostrato il coraggio e l’intelligenza del circuito musicale lombardo. Lo spettacolo, diretto da Sieva Borzak e con la regia di Daniele Menghini, ha messo in scena una delle opere più impegnative del repertorio. L’opera, già poco frequentata nei teatri italiani, ha richiamato l’attenzione per le sue sfide vocali e drammaturgiche.

La scelta non di seguire l’edizione critica ha portato a omettere alcuni brani, ma Borzak ha gestito con buon senso i tagli, consentendo ai cantanti di affrontare con coraggio le difficoltà. Valerio Borgioni, nel ruolo di Arturo, ha mostrato una voce bella e generosa, ma ha faticato con la parte acuta, mentre Roberto Lorenzi, nei panni di Giorgio, ha offerto una performance sicura e intelligente. Maria Luisa Iacobellis, come Elvira, ha catturato l’attenzione con una dizione incisiva e un’interpretazione convincente.

La regia di Menghini ha collocato la storia in un contesto moderno di violenza e bigottismo, usando luci e simboli per intensificare l’atmosfera. Tuttavia, questa interpretazione ha suscitato discussioni, in particolare su scelte visive che talvolta sembravano in contrasto con la musica di Bellini. La messa in scena ha generato sia applausi che contestazioni, dimostrando la complessità e le sfide del racconto.

L’allestimento di Como si è confermato, quindi, un’importante occasione per riflettere sul rapporto tra musica e drammaturgia nel contesto contemporaneo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo