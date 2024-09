I punti nella classifica e quanto si guadagna

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli US Open 2024, conquistando il posto dopo una vittoria in semifinale contro Jack Draper, chiusa in tre set. Sinner affronterà in finale lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, domenica 8 settembre. Questo traguardo contribuisce a consolidare ulteriormente la posizione di Sinner nel ranking ATP, dove si mantiene al primo posto con un vantaggio di oltre 3000 punti su Alex Zverev, ora secondo, seguito da Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che esce dal podio.

La finale rappresenta per Sinner una grande opportunità: il tennista altoatesino ha già messo a segno molti successi nell’anno, puntando al suo sesto titolo stagionale e al sedicesimo della sua carriera, che è decollata nel corso dell’ultimo anno. Con la qualificazione alla finale, Sinner si garantisce anche un prize money significativo, essendo parte di un montepremi record per il torneo. La sua partecipazione vale già 1,8 milioni di dollari, ma in caso di vittoria nella finale, il montepremi totale potrebbe salire a 3,6 milioni di dollari.

Fino ad ora, Sinner ha guadagnato oltre 24 milioni di dollari solo in premi sportivi. In caso di una vittoria domenica, il suo totale di prize money potrebbe raggiungere quasi i 26 milioni, avvicinandolo sensibilmente alla soglia dei 30 milioni. Tuttavia, queste somme rappresentano solo una parte del successo di Sinner, poiché il miglior tennista al mondo è anche un ambito testimonial per vari marchi internazionali, che includono prodotti da orologeria, abbigliamento, caffè e persino pasta.

In sintesi, la finale degli US Open rappresenta per Jannik Sinner non solo un grande traguardo sportivo, ma anche una possibilità di consolidare la sua già straordinaria carriera sia sul campo che al di fuori, dove il suo valore commerciale continua a crescere. Con il suo talento e il carisma, il giovane atleta si prepara a lasciare un’impronta duratura nel mondo del tennis.