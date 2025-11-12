I Pronti di Pedon: Gusto e Praticità dalla Cucina Italiana

Pedon lancia una nuova campagna per la linea I Pronti, realizzata da Child The Agency, con l’obiettivo di rafforzare il messaggio “La ricetta della facilità”. Questa comunicazione segue il successo dell’iniziativa precedente, evidenziando l’impegno di Pedon nel coniugare gusto, praticità e naturalità.

La nuova campagna riflette uno stile di vita moderno, dove i consumatori cercano qualità senza dover dedicare troppo tempo alla preparazione dei pasti. Puntando su un’alimentazione semplice e sostenibile, la comunicazione si allinea perfettamente ai trend di mercato nel settore plant-based.

La linea I Pronti esprime la filosofia di Pedon, offrendo soluzioni a base di legumi e cereali, tutte 100% naturali, pronte all’uso e con un’ottima conservazione a temperatura ambiente, senza conservanti né additivi. I prodotti sono confezionati in buste microondabili per mantenere intatti sapore e valori nutrizionali. Si distinguono in due categorie principali: “ingredienti della facilità”, legumi e cereali pronti da usare, e “ricette della facilità”, zuppe e insalate pronte per ogni stagione. Questi prodotti mirano a ridurre il food waste e l’impatto ambientale, dimostrando come innovazione e responsabilità possano andare di pari passo.

L’idea alla base della campagna è mettere in risalto la praticità de I Pronti attraverso frasi che esprimono velocità e genuinità, adattandosi ai vari momenti di consumo. La campagna sarà visibile a Milano e Torino, con affissioni sui mezzi pubblici e iniziative digitali, mentre spot sulle connected TV raggiungeranno altre città lombarde e venete.