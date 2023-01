Mediaset dopo aver spento per anni la propria programmazione per lasciar spazio al Festival di Sanremo quest’anno ha deciso di continuare come se niente fosse.

Mediaset e la decisione finale su Sanremo: lo scontro con il Festival https://t.co/wxGU29tGeG — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 24, 2023

“Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia”. – Hanno dichiarato con una nota stampa – “Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione”.

E così sarà.

Tornerà Alfonso Signorini col raddoppio del Grande Fratello Vip e anche Maria De Filippi con la classica programmazione di C’è Posta Per Te che si scontrerà – nientemeno – che con la finalissima del Festival di Sanremo. DavideMaggio.it ha così stilato in ordine tutti i programmi Mediaset che sfideranno Amadeus.

I programmi Mediaset che sfideranno il Festival di Sanremo

Prima serata, martedì 7 febbraio

– Canale 5: Film

– Italia 1: Le Iene

– Rete 4: Fuori dal Coro

Seconda serata, mercoledì 8 febbraio

– Canale 5: Film

– Italia 1: Film

– Rete 4: Controcorrente

Terza serata, giovedì 9 febbraio

– Canale 5: Film

– Italia 1: Le Iene

– Rete 4: Dritto e Rovescio

Quarta serata, venerdì 10 febbraio

– Canale 5: Grande Fratello Vip

– Italia 1: Film

– Rete 4: Quarto Grado

Serata finale, sabato 11 febbraio

– Canale 5: C’è Posta per Te

– Italia 1: Film

– Rete 4: Film