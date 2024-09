I profili Instagram dei 16 studenti della nuova classe di Amici

Oggi si è formata la nuova classe di “Amici 24” e sono stati presentati i profili social dei 16 allievi che hanno ottenuto una maglia. Tra questi, alcuni sono già noti al pubblico, come Diego Lazzari e il figlio di Gabriele Muccino, mentre altri sono al loro debutto televisivo.

Nella nuova edizione, entrano 8 cantanti. Tra questi, Diego Lazzari, Vybes e Alena, che fanno parte del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Niccolò, che si uniscono al team di Anna Pettinelli; e Senza Cri e Luk3, scelti sia da Lorella Cuccarini che da Anna Pettinelli. Infine, Ilan ha ricevuto l’approvazione di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

In aggiunta ai cantanti, ci sono anche 8 ballerini che hanno avuto accesso alla competizione. Fra loro ci sono Teodora, Gabriele Baio e Rebecca, che sono stati assegnati al team di Deborah Lettieri; Alessia, Daniele e Chiara, che si uniscono al team di Alessandra Celentano; e infine Alessio e Sienna, che sono stati scelti grazie a Emanuel Lo.

La nuova edizione di “Amici”, che si distingue per la fusion di talenti già affermati e emergenti, promette di regalare momenti emozionanti e performance coinvolgenti. I fan del programma sono già in fermento per scoprire quale saranno i percorsi artistici di questi giovani talenti e chi di loro riuscirà a catturare l’attenzione del pubblico.

Con il supporto di esperti del settore come Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, gli allievi avrebbero l’opportunità di perfezionare le loro abilità e di mettersi in gioco in sfide che potrebbero determinare le loro carriere nel mondo dello spettacolo. “Amici” non è solo un talent show, ma un vero e proprio trampolino di lancio per molti giovani artisti.

Non resta che seguire gli sviluppi della competizione e attendere con curiosità le esibizioni che ci verranno offerte. Con l’apertura della nuova stagione, “Amici” continua a rappresentare un importante palcoscenico per i talenti emergenti della musica e della danza in Italia.