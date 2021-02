Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone sono i due nuovi tronisti di Uomini e Donne e ieri hanno fatto il loro debutto nello studio di Maria De Filippi.

Per Giacomo e Massimiliano OGGI inizia una nuova esperienza 🥰 Curiosi di conoscerli? #UominieDonne vi aspetta alle 14.45 su Canale 5, non mancate! pic.twitter.com/csK5dB70PK

Giacomo ha 25 anni (classe 1995), è un videomaker ed è di La Spezia, mentre Massimiliano ha 20 anni (classe 2000), è un modello ed è di Aprilia, ma vive a Nettuno.

Giacomo entra in studio per la prima volta 😍 In bocca al lupo per questa nuova esperienza a #UominieDonne! Per vedere il suo video di presentazione correte su https://t.co/SpY2LTxJra! pic.twitter.com/o3XMJIkSMX

— Uomini e Donne (@uominiedonne) February 11, 2021