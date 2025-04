I primi scatti con il pancione

Giulia De Lellis, influencer e imprenditrice, è in attesa del suo primo figlio con il rapper Tony Effe. La notizia, rivelata in esclusiva dal settimanale Chi, ha subito catturato l’interesse dei fan. Le foto pubblicate mostrano la coppia in un parco, dove Giulia alza la maglietta per mostrare il pancino, confermando la gravidanza, che è nelle prime fasi ma già evidente. Giulia ha scelto di mantenere riservata questa fase della sua vita, desiderando vivere la dolce attesa lontano dai riflettori.

La gravidanza ha sorpreso i molteplici follower di Giulia, che seguono da vicino la sua vita privata. Prima di questo annuncio, Giulia aveva mantenuto un profilo piuttosto riservato, condividendo solo con amici e familiari. Questo approccio discreto sembra motivato dalla volontà di proteggere la propria intimità in un momento così significativo. Nonostante la riservatezza, il suo pancino ha già suscitato curiosità e gioia tra i fan.

Inoltre, la coincidenza tra la sua gravidanza e quella di Elisa Visari, compagna dell’ex fidanzato Andrea Damante, aggiunge un elemento di interesse. Damante e Visari hanno annunciato di aspettare un bambino, creando un curioso parallelo con la vita di Giulia. Questo intreccio riporta alla mente la relazione tra Giulia e Damante, una delle coppie più celebri del panorama televisivo italiano.

Giulia, con oltre 5 milioni di follower e fondatrice del brand di cosmetici Audrer, ha visto la sua carriera evolversi notevolmente. L’annuncio della gravidanza rappresenta una nuova tappa nel suo percorso, generando entusiasmo tra i fan per questo nuovo capitolo della sua vita.