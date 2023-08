Più di 35 anni fa nasceva Mtv, il canale di musica che ha segnato tantissime generazioni. Conosci i primi 10 video trasmessi dalla rete?

Alzi la mano chi non si ricorda Mtv, il canale di musica più famoso in assoluto. Oggi, con l’avvento di internet, è forse difficile immaginare quanto potesse essere importante, ma Mtv rappresentava l’unico canale di musica che trasmetteva 24h su 24 video musicali, nuove uscite, canzoni del passato, classifiche e tanto altro ancora. In occasione del suo anniversario, scopriamone la storia e i primi video trasmessi!

Mtv: la storia della televisione

Il 1° agosto del 1981 nasceva Mtv. L’idea nacque da Robert W. Pittman, che dapprima provò su un’altra rete a dar vita a un programma musicale della durata di venti minuti appena. Ma successivamente, Robert decise di fare le cose in grande, e così decise di creare una rete tutta sia.

Il successo fu assoluto. Mtv presto arrivò in tantissimi paesi europei, fra cui ovviamente l’Italia, e col tempo diventò il primo e unico riferimento per tutti gli amanti della musica. Oggi, come sappiamo, le cose sono cambiate e con l’avvento di Youtube, Mtv ha dovuto dare spazio a un altro tipo di programmazione. Ma la storia, quella non si può cancellare. E chi c’era sa di cosa stiamo parlando…

Mtv: i primi dieci video trasmessi

Esattamente 38 anni fa Mtv andava in onda per la prima volta e trasmetteva i primi dieci video della storia. Un evento di un importanza tale che oggi forse non riusciamo a immaginare, ma che cambiò radicalmente il mondo della musica, sia per gli artisti che per i fan. Alcuni dei più grandi nomi della storia (come ad esempio Madonna) non sarebbero tali, forse, senza questo canale.

Concerto

Mtv segnerà un’epoca: quella dei videoclip musicali in televisione, quando non c’era internet e l’unico modo per vedere i nostri artisti preferiti e ascoltare le nuove canzoni era quello di accendere la tele, sintonizzarsi sul giusto canale… e aspettare!

Ecco i primi 10 video trasmessi:

1. Buggles, Video killed the radio star

2. Pat Benatar, You better run

3. Rod Stewart, She won’t dance with me

4. The Who, You better you bet

5. Ph.D, Little Suzi’s on the up

6. Cliff Richard, We Don’t Talk Anymore

7. Pretenders, Brass in pocket

8. Todd Rundgren, Time heals

9. Reo Speedwagon, Take it on the run

10. Styx, Rockin’ the paradise