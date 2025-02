I Prezzi Globali e le Principali Caratteristiche

Secondo recenti informazioni, il prezzo del Xiaomi 15 Ultra in Europa sarà di circa 1.499 euro, mentre il Xiaomi 15 costerà 1.099 euro. Il modello Ultra sarà disponibile solo nella colorazione Chrome e in una configurazione di archiviazione da 512 GB, con aspettative di 16 GB di RAM. Il Xiaomi 15 avrà diverse colorazioni – verde, nero e bianco – tutte con 512 GB di memoria. Entrambi i modelli presentano specifiche di alto livello, con il Xiaomi 15 dotato di un display OLED da 6,36 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 3.200 nits. La fotocamera posteriore è composta da tre sensori da 50 Megapixel ciascuno.

Il Xiaomi 15 Ultra si distingue per le sue capacità fotografiche, con un obiettivo periscopico da 200 Megapixel, un teleobiettivo da 50 Megapixel e un sensore principale Sony Lytia LYT-900 da 1 pollice. Include anche un obiettivo ultrawide e una fotocamera frontale da 32 Megapixel. Le differenze tra le versioni cinesi e globali riguardano principalmente le opzioni di colore e le configurazioni di archiviazione, con la versione internazionale limitata a 512 GB per l’Ultra e varie colorazioni per il Xiaomi 15. Entrambi i modelli utilizzano il potente processore Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni elevate.

La batteria da 5,400 mAh supporta la ricarica rapida da 90W e la ricarica wireless da 50W, offrendo autonomia per l’uso intenso. Le caratteristiche di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra sono progettate per soddisfare le esigenze degli utenti esigenti e mantenere i dispositivi competitivi nel segmento degli smartphone di alta gamma.