i prezzi delle sub aumentano in Italia

Vi ricordate quando, a inizio 2024, su queste pagine si è fatto riferimento al primo aumento del costo delle sub di Twitch, che inizialmente riguardava solamente l’estero? Ebbene, come spesso accade in questi contesti, ora i rincari per i prezzi delle sub sono stati estesi all’Italia.

Come riportato da portali come PhoneArena nella giornata del 5 giugno 2024, infatti, la popolare piattaforma viola ha annunciato degli aumenti relativi ai costi delle sottoscrizioni in oltre 30 Paesi, Italia inclusa. Da noi, ad esempio, il prezzo delle sub di Livello 1 diventerà 4,99 euro al mese dall’11 luglio 2024.

Ricordiamo che finora una sub di Livello 1 costava 3,99 euro al mese in Italia. Si tratta, insomma, di un incremento di 1 euro al mese, mentre negli Stati Uniti d’America il rincaro porterà il prezzo di un abbonamento di questo tipo a 5,99 dollari al mese. Gli streamer sono già stati avvisati della novità e continueranno a ricevere la stessa quota dei ricavi netti per gli abbonamenti, guadagnando dunque potenzialmente di più dallo stesso numero di sub.

La novità riguarda anche gli abbonamenti regalo sul Web, al centro, allo stesso modo, di un aggiornamento dei prezzi. Per il momento non sono invece previsti rincari riguardanti le sub di Tier 2 e Tier 3. In ogni caso, quella annunciata a inizio giugno 2024 rappresenta una novità che non passa di certo inosservata.

