I precedenti sfavorevoli per la Premier

La Corte d’appello di Roma ha bocciato per la terza volta il trattenimento di 43 richiedenti asilo a Gjader, in Albania, costringendo i migranti a tornare in Italia, dove attenderanno l’esito delle loro domande. Questa decisione segue i precedenti rifiuti avvenuti a ottobre e novembre, che avevano già fermato il piano del governo Meloni di trasferire migranti in Albania. I giudici hanno stabilito che i Paesi di provenienza, come Bangladesh ed Egitto, non possono essere definiti “sicuri” secondo i criteri della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il caso è stato rimandato alla Corte di Giustizia Ue, che si pronuncerà il 25 febbraio.

L’obiettivo del governo era di trasferire in Albania i migranti maschi provenienti da nazioni considerate sicure. Tuttavia, le decisioni giudiziarie hanno reso chiaro che la qualificazione di “Paese sicuro” deve essere valutata caso per caso, e solo se un paese garantisce sicurezza omogenea per tutti i cittadini. In risposta alle prime bocciature, il governo aveva tentato di adattare la lista dei Paesi sicuri, ma a novembre è arrivato un secondo stop per sette richiedenti asilo che hanno visto la loro situazione bloccata nuovamente dai magistrati.

Il governo ha tentato di modificare le procedure, spostando le decisioni dalle corti ai tribunali superiori, ma anche questa strategia è stata smentita con la recente pronuncia delle Corti d’appello il 31 gennaio, che ha bloccato ulteriormente i trattenimenti rimandando la questione alla giustizia europea.