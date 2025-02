I precedenti, l’evasione e la revoca dell’espulsione

Nato nel 1987 e di origini albanesi, l’uomo che ieri a Parma ha investito due agenti della Polizia locale per sfuggire a un controllo ha diversi precedenti penali. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, era già stato identificato per reati come oltraggio a pubblico ufficiale, furto e rapina, e aveva trascorso un periodo nel carcere di via Burla, da cui era evaso. Dopo la sua evasione, aveva ricevuto un avviso di espulsione dall’Italia, poi revocato per la convalida di ricongiungimento familiare.

In un video diffuso dall’agenzia, si può osservare il fratello dell’aggressore, vestito con una giacca verde e cappuccio, che parla con i poliziotti prima di uscire dall’inquadratura quando l’albanese sale in auto per tentare la fuga.

L’episodio è iniziato con un normale controllo della viabilità. Dopo aver inizialmente contestato il fermo e sceso dall’auto, l’uomo, a bordo di una BMW, è risalito in vettura e ha investito i due agenti, trascinandoli per alcuni metri lungo via D’Azeglio, via centrale della città che collega piazza Garibaldi al quartiere Oltretorrente.

Solo la presenza di un autobus sulla carreggiata opposta ha impedito che l’aggressore riuscisse a fuggire. Grazie all’intervento di altri membri delle forze dell’ordine giunti in soccorso, l’uomo è stato infine fermato.