Ci sono dei motivi che spesso non si conoscono, motivi inaspettati, per cui il gatto soffia, ecco cosa dicono gli esperti.

Il gatto ha una serie di comportamenti innati che si ripetono esattamente uguali nelle varie situazioni che si presentano. Ad esempio, è assolutamente normale sentirlo fare le fusa, vederlo leccarsi e pulirsi, stiracchiarsi e coprirsi gli occhi e tanti altri.

Uno dei comportamenti che ha spesso è il soffiare. Ma perché il gatto soffia? Siete sicuri di conoscere bene i motivi di questo atteggiamento? Molti pensano che sia un atteggiamento aggressivo, ma in realtà non lo è sempre. Ci sono vari motivi che possono portare un gatto a soffiare.

Chi ha uno o più gatti in casa lo avrà sentito soffiare all’improvviso senza essere in presenza di una situazione pericolosa o in cui lui volesse attaccare qualcuno. Quindi, cerchiamo di conoscere meglio i felini da questo punto di vista.

Perché il gatto soffia: i possibili motivi sono tanti e alcuni sono inaspettati

Qui di seguito vedremo almeno 7 motivi che possono scatenare quel particolare soffio nel gatto che tanto ci spaventa.

1.Paura

Il gatto soffia quando ha paura e si sente minacciato. Può farlo con un estraneo, ma anche con la persona che conosce bene. Se questa persona lo sta toccando come non gli piace, il gatto può soffiare per esprimere il suo disappunto. In questo caso è importante lasciargli il suo spazio e fargli capire che non c’è niente di cui avere paura.

2.Confronto

Quando un gatto si trova di fronte degli altri gatti che non conosce o che non gli piacciono particolarmente, ecco che emette il suo soffio potentissimo. Questo è mostrare i denti per far capire agli altri che se fanno qualcosa di sbagliato lui è pronto a punirli.

3.Sconosciuto

Se in casa appare all’improvviso una persona che non conosce oppure un oggetto nuovo che lui non ha mai visto, la sua prima reazione sarà sicuramente quella di soffiargli contro. È un comportamento istintivo che si esprime alla vista di qualcosa di sconosciuto per lui che potrebbe rappresentare una minaccia. Nel dubbio, lui è sempre pronto a difendersi.

4.Protezione

Anche se il gatto è ben integrato nella famiglia, è affettuoso e dolce, potrebbe avere un atteggiamento difensivo in alcune circostanze. Pensiamo, ad esempio, quando vuole proteggere il suo cibo, il suo giocattolo, oppure, ancora meglio, i suoi cuccioli. Non vuol dire che graffierà, vuol dire che sta emergendo il suo istinto di protezione.

5.Dolore

Se lo tocchiamo in un punto in cui sente dolore, la sua prima reazione è quella di soffiare sia per il male che sente sia per avvertire noi che stiamo sbagliando e che se continuiamo sarà costretto ad attaccarci. È raro che usi il soffio in questo modo, ma potrebbe accadere.

6.Stress

Un gatto stressato è decisamente più agitato e più timoroso di un gatto tranquillo e sereno. Questo significa che ogni rumore e ogni azione che viene svolta nell’ambiente lo metterà in allarme più del solito e più del dovuto. Ecco che allora potrebbe soffiare e saltare su sé stesso.

7.Fastidio

Se costringiamo il nostro micio a fare qualcosa che non vuole fare, sarà infastidito e mostrerà questo suo stato d’animo soffiando. Entrare nel trasportino o andare dal veterinario sono i due motivi più diffusi in cui potrebbe provare questa sensazione. Ma anche portarlo in casa quando lui vorrebbe stare all’aperto potrebbe farlo soffiare.