Sanremo 2021, i cantanti e le canzoni: tutti i protagonisti del 71esimo Festival della canzone italiana, il primo dopo il Covid.

Manca ancora diverso tempo all’inizio del Festival di Sanremo 2021, ma filtrano già indiscrezioni, più o meno importanti, sui nomi dei cantanti in gara. La kermesse andrà in onda, salvo nuovi slittamenti causati dal Coronavirus, dal 2 al 6 marzo dal Teatro Ariston e sarà condotta ancora una volta da Amadeus, con la partecipazione di Fiorello. Tra nomi in pole position e cantanti che hanno già detto no, proviamo a ricostruire chi potrebbe prendere parte alla gara.

Sanremo 2021: i cantanti e le canzoni in gara

Salvo sorprese, i nomi dei Big in gara dovrebbero essere annunciati il 17 dicembre, nel corso della finalissima di Sanremo Giovani. Tuttavia, sono diversi i rumor che da settimane circolano negli ambienti musicali. Proviamo a fare ordine. Sembra quasi certo che la vincitrice di Amici 19, Gaia, prenderà parte al concorso canoro. Discorso simile per Leo Gassmann, campione in carica tra le Nuove Proposte.

Gaia Gozzi

Nomi a dir poco in pole position sono poi quelli di Fulminacci, uno dei cantautori più interessanti tra gli emergenti della scena indie romana, e Noemi, pronta a riprendersi il palco dell’Ariston a distanza di tre anni dall’ultima volta.

Non sicura, ma probabile la partecipazione di Ermal Meta, che nel 2021 dovrebbe pubblicare anche un nuovo album, mentre per quanto riguarda la quota rap dovrebbero trovare spazio Mr. Rain e due vecchie conoscenze di Sanremo: Rocco Hunt e Fasma (lo scorso anno tra le nuove proposte).

Rocco Hunt

Per quanto riguarda i protagonisti dello scorso anno, sono favoritissimi per un ritorno Elodie e Bugo. Si giocano poi le loro chance altre vecchie conoscenze della kermesse, come Malika Ayane, Annalisa, i The Kolors e Francesco Renga.

Stuzzica i fan l’idea di poter rivedere in gara Michele Bravi, che ha fatto slittare l’uscita del suo nuovo album, La geografia del buio, ai primi mesi del 2021. E per quanto riguarda i debutti di Big della nostra musica, occhio al nome di Luca Carboni (che ha partecipato finora solo come autore).

Luca Carboni

Altri nomi che si giocano le loro chance sono poi Federico Rossi (il Fede di Benji e Fede), Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista e Maneskin, una serie di esordienti che potrebbero utilizzare il Festival per lanciarsi, rilanciarsi o confermarsi.

Poche finora le indiscrezioni venute fuori dalle parole dei diretti interessati. Si sa, infatti, che Arisa e Donatella Rettore hanno presentato un pezzo a testa, ma non sembrano essere in gioco per entrare nel cast, almeno per il momento.

Sanremo 2021: le possibili sorprese tra i Big e gli esclusi

Tra i nomi che circolano, ma con minore insistenza, ci sono poi altri due grandi protagonisti del Festival 2020. Su tutti il vincitore Diodato, che potrebbe riprovarci per prendersi gli onori che il Covid gli ha tolto in questo difficile anno. Discorso simile per Achille Lauro, che potrebbe provare la tripletta per dare slancio al suo nuovo album, da lui presentato come il disco che “cambierà la musica italiana“.

Achille Lauro

Chi si è pubblicamente tirato fuori dalla gara è Fiorella Mannoia, che ha già dato alle stampe sul finire del 2020 il suo nuovo album, autoescludendosi. Discorso simile per Max Pezzali. Vale quindi la pena accennare anche a qualche outsider, artisti sorprenenti le cui quotazioni stanno risalendo. Tra questi Motta, a Sanremo già nel 2019; Matteo Bocelli, figlio del tenore di Lajatico; gli Zero Assoluto, che nel 2020 sono tornati a far sentire la propria voce; Irama, che già lo scorso anno era dato tra i sicuri partecipanti; Myss Keta, che ha debuttato nel 2020 tra gli ospiti, e che da qualche tempo è tra i nomi più quotati in ambiente Rai.

Di seguito il brano presentato da Irama nel 2019:

Festival di Sanremo 2021: Wikipedia anticipa il cast?

Tra i tanti rumor che hanno messo in agitazione gli organizzatori c’è la pubblicazione su Wikipedia di una lista dei Campioni (o Big) in gara. Una lista arrivata addirittura in anticipo rispetto alla chiusura delle candidature (prevista ufficialmente per il 2 dicembre). Scopriamo insieme quali sono i nomi dei cantanti e delle canzoni ‘ufficializzate’ dalla celebre enciclopedia online:

Peter White – Addio

Noemi – Il tempo vola via

Fulminacci e Matteo Mobrici – L’ultimo bacio

Rocco Hunt e Ana Mena – Ogni secondo

Leo Gassmann – Miriam

Gaia – Se domani

Elodie e Mr. Rain – Sogni

Nesli – Questa mano ti salverà

Zero Assoluto – Attimi

Fede – Noi andremo via

Tommaso Paradiso – Grandi amici

Maneskin – Fino al cielo

Francesco Renga – E noi…

Margherita Vicario e Blind – Racconti dal palazzo 23

Bugo – Poropò

Dodi Battaglia – Per chi ti dirà di no

Myss Keta – Esordiente

Alfa – Baciami

Irama – Lotta (per sempre)

Rita Pavone – Suono

Anna Tatangelo e Danti – La verità

Moreno – Ultime rime

Sofia Tornambene – Regalami

Michelle Hunziker – Potremmo cantare