I Pooh di nuovo insieme sul palco: data, biglietti, ultime news

A distanza di 7 anni dall’ultimo concerto, i Pooh tornano insieme sul palco dello Stadio G. Meazza di Milano il prossimo 6 luglio. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno ancora una volta protagonisti a San Siro per riabbracciare il pubblico e rivivere oltre 50 anni di storia attraverso la musica. I biglietti per l’appuntamento ‘Pooh – Amici per sempre’ (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita dalle ore 16 di oggi, martedì 7 febbraio, su Ticketone, Ticketmaster e punti di vendita e prevendite abituali. Per info: www.friendsandpartners.it.

Questa sera i Pooh saranno super ospiti della serata di apertura del Festival di Sanremo 2023, dove, oltre ad esibirsi, faranno un omaggio all’amico Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri ‘pionieri’ per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.