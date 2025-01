I più suggestivi al mondo

Durante ogni viaggio, visitare i mercati locali permette di immergersi nella cultura e nelle tradizioni di un popolo. Questi mercati custodiscono le abitudini della gente, offrendo un rifugio dallo stress e momenti di grande socialità. La redazione di Turisti per Caso ha selezionato i più belli mercati galleggianti del mondo, molti dei quali si trovano in Asia.

Tra i mercati galleggianti più suggestivi c’è il Tha Kha di Bangkok, frequentato principalmente da residenti. Qui, venditori su piccole barche offrono frutta, verdura e prodotti locali. È consigliabile visitarlo la mattina presto, in quanto non è sempre attivo, seguendo un calendario lunare.

Il Cai Rang, nel Vietnam, è il mercato galleggiante più grande del paese, situato nel delta del Mekong. Al mattino, numerose barche si radunano per vendere frutta tropicale e spezie, creando un’atmosfera vivace. È ideale noleggiare una barca per godere della scena di commercianti in movimento.

In Indonesia, il mercato Lokbaintan si svolge lungo il fiume Martapura, gestito da donne in abiti tradizionali. Qui si possono acquistare frutta ed oggetti artigianali. Il mercato di Banjarmasin, conosciuto come “Città dei Mille Fiumi”, è molto frequentato dai turisti e si svolge ogni mattina lungo i canali.

Fuori dall’Asia, troviamo il Bloemenmarkt di Amsterdam, un mercato di fiori galleggiante fondato nel 1862, e i Marchés Flottants du Sud-Ouest a Parigi, funzionanti in particolari occasioni con prodotti gastronomici delle regioni francesi. Questi mercati rappresentano tradizioni secolari e offrono uno sguardo sulla vita quotidiana delle comunità locali.