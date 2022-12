i più importanti in Italia e nel mondo

Gli album in uscita nel 2023: i dischi di artisti italiani e internazionali già annunciati per i prossimi dodici mesi.

Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi dodici mesi, ma sappiamo che la buona musica non mancherà e ci accompagnerà per tutto l’anno. Se molti progetti già avviati li scopriremo solo nei prossimi tempi, ad esempio dopo Sanremo, che cambierà come sempre le sorti della musica italiana, al momento possiamo già fare il countdown per tantissimi album in uscita nel 2023, dischi che sono stati già ufficialmente annunciati. Andiamo a scoprir quali sono quelli più in attesi sia italiani che internazionali.

I più attesi album italiani in uscita nel 2023

Partiamo dai dischi degli artisti italiani già annunciati per i primi mesi del 2023. Sappiamo per certo che alcuni album usciranno subito, e anche in maniera sorprendente. Tra questi infatti non mancheranno dischi di alcuni dei protagonisti che vedremo a Sanremo. Ad aprire le danze, nel giorno dell’Epifania, sarà però Geolier con Il coraggio dei bambini. Il 13 gennaio toccherà invece a Giorgia con Blu e ai Måneskin con Rush!, oltre a Rose Villain, con il suo album di debutto, Radio Gotham.

Maneskin

Non sappiamo come si intitoleranno, ma sicuramente usciranno il 10 febbraio i nuovi album di Sfera Ebbasta e degli Articolo 31. Conosciamo invece nome e dettagli di Ok. Respira, il nuovo album di Elodie, in uscita nello stesso giorno. Sette giorni più tardi sarà invece il momento di Opera futura di Levante. Ancora da definire invece i dettagli dei lavori di molti altri protagonisti di Sanremo.

Per quanto riguarda i mesi successivi non si hanno ancora ufficialità. A proposito di Sanremo, dovrebbe uscire nel mese di aprile il terzo capitolo di Materia, la trilogia di Marco Mengoni. E ci sarà poi da collocare anche i nuovi lavori di Lo Stato Sociale, probabilmente Laura Pausini e tanti altri artisti.

Gli album internazionali in uscita nel 2023

Sono moltissimi anche gli album internazionali che hanno già trovato una collocazione nel calendario del 2023. Sappiamo ad esempio che il 6 gennaio vedrà la luce Every Loser, nuovo album di Iggy Pop. Il 27 gennaio sarà la volta di Gloria, nuovo lavoro di Sam Smith, mentre il 3 febbraio toccherà a Ellie Goulding (Higher Than Heaven), John Frusciante (. I :, : I I .) e Shania Twain (Queen of Me).

Il 10 febbraio torneranno a farsi sentire i Paramore, con This Is Why, mentre il 17 sarà la volta di P!nk, con Trustfall. Il 24 ascolteremo i Gorillaz con Cracker Island, mentre arrivando a marzo potremo dare il bentornato a Lana Del Rey, con Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Boulevard. E arriviamo fino al mese di aprile, dove abbiamo già due uscite annunciate con largo anticipo: il 14 sarà la volta di 72 Seasons dei Metallica, mentre il 21 toccherà agli Smashing Pumpkins con Atum.

Di seguito il video del nuovo singolo dei Metallica: