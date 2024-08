I piccoli wormhole stanno perforando il tessuto dello spazio-tempo?

Un gruppo di ricercatori internazionali sta avanzando un’affascinante teoria che potrebbe riscrivere la nostra comprensione dell’universo: i minuscoli wormhole, che perforano continuamente il tessuto dello spazio-tempo, potrebbero essere la chiave per spiegare l’energia oscura e l’espansione accelerata dell’universo.

Questa nuova ipotesi, recentemente pubblicata sulla rivista Physical Review D, propone che in ogni centimetro cubo dell’universo, miliardi di questi microscopici tunnel si formano e si distruggono ogni secondo, contribuendo all’espansione dell’universo.

Per decenni, l’energia oscura è stata il misterioso fattore che gli scienziati hanno ipotizzato per spiegare perché l’universo non solo si espande, ma lo fa a un ritmo sempre più veloce. Sebbene siano state proposte numerose teorie, dalla presenza dell’energia oscura nei buchi neri alla sua possibile inesistenza, nessuna ha finora fornito una spiegazione completamente soddisfacente.

Il team di ricercatori, guidato da Stylianos Tsilioukas, dottorando presso l’Università della Tessaglia, ha calcolato che la presenza di questi wormhole subatomici potrebbe giustificare il tasso di espansione osservato nell’universo. Secondo i loro calcoli, circa dieci miliardi di wormhole si formerebbero in ogni centimetro cubo di spazio ogni secondo. Questa attività frenetica, dicono i ricercatori, potrebbe essere il motore dell’espansione cosmica.

Tsilioukas sottolinea che la loro teoria si allinea con le osservazioni più recenti, che indicano come il tasso di espansione dell’universo non sia costante, ma vari nel tempo. Questo conferisce un ulteriore vantaggio alla loro ipotesi, rendendola un candidato promettente per spiegare l’energia oscura. Tuttavia, come spesso accade nel mondo della fisica teorica, la proposta rimane una teoria e necessiterà di ulteriori ricerche per essere confermata.