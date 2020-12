Gli angoli più suggestivi di Bari sono “abitati” dai piccoli frati delle opere del pittore Norberto. Anche quest’anno, Michele Cassano ha realizzato il calendario “Continuando a dipingere Bari”, alla terza edizione, che raccoglie 13 fotografie trasformate in dipinti. Sarà presentato il 18 dicembre alle 16,30 davanti al Castello svevo: l’autore interverrà con il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti e il consigliere municipale Vito Cassano.

Il lungomare: siamo a giugno

“Parto dalla mia passione per la fotografia – racconta Cassano – poi al computer, con Photoshop, trasformo gli scatti in bianco e nero e dipingo ogni singolo elemento con i colori che mi piacciono. Mi ispiro sempre a pittori famosi: quest’anno a Norberto, e per questo nelle opere ci sono i frati”.

I colori di piazza Federico II per settembre

Tra gli scorci raffigurati, sfogliando il calendario, si trovano il Castello svevo innevato, il lungomare all’alba, la Cattedrale, la campagna pugliese. “La particolarità del calendario è che sono segnati i santi festeggiati nella nostra diocesi, per esempio San Sabino non è presente in altri calendari – aggiunge Cassano – e lo personalizzo con gli avvenimenti della città, gli anniversari, alcune giornate mondiali”.

I fraticelli, a novembre, davanti al lato sud della Cattedrale

È possibile acquistare il calendario dall’edicola Genchi, tra via Piccinni e via Sparano, e sul nuovo sito barinelsole.com.