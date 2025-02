I pesci ci riconoscono? Uno studio mette in discussione le nostre certezze.

Uno studio recente ha messo in discussione le convinzioni comuni sull’intelligenza dei pesci, suggerendo che questi animali siano molto più complessi mentalmente di quanto si pensasse. Condotto dal Max Planck Institute of Animal Behavior in Germania, lo studio ha rivelato che i pesci non solo riconoscono i subacquei, ma possiedono anche una notevole capacità di memoria, in grado di ricordare chi ha dato loro da mangiare in passato. Questo indica che i pesci associano individui specifici a esperienze positive, come il cibo, suggerendo una forma di intelligenza precedentemente sottovalutata.

Gli esperimenti hanno coinvolto subacquei che indossavano mute di colori diversi. All’inizio, i pesci sembravano confusi, ma hanno rapidamente cominciato a seguire solo il subacqueo che offriva cibo. Quando entrambi i subacquei indossavano un equipaggiamento identico, i pesci non riuscivano più a distinguerli, suggerendo che il riconoscimento avvenisse tramite dettagli visivi come il colore delle mute. Questo studio dimostra che, come gli esseri umani, anche i pesci utilizzano segnali visivi per riconoscere le persone.

Le scoperte potrebbero cambiare sostanzialmente il rapporto tra pesci e umani, portando a una visione dei pesci come esseri intelligenti con una propria percezione del mondo. Si prevede che questo nuovo approccio influenzi le pratiche di allevamento e la gestione degli acquari, promuovendo ambienti più stimolanti e rispettosi del benessere dei pesci. Inoltre, potrebbe spingere a rivedere le politiche di conservazione per tutelare non solo gli habitat naturali, ma anche il benessere psicologico di queste creature marine.