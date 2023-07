i pericoli da evitare assolutamente

Ci sono dei pericoli in casa e fuori da evitare assolutamente perché possono essere letali per il gatto, ecco quali sono.

Tenere un gatto in casa può darci l’impressione di tenerlo al sicuro e protetto dai pericoli che può incontrare all’esterno. Questi sono, ad esempio, parassiti, risse con altri gatti, macchine che sfrecciano veloci per le strade.

Molti, però, sottovalutano tutti i pericoli, anche letali per un gatto, che possono esserci in casa. Sì, anche in un ambiente che sembra sicuro, ci sono delle cose che il gatto non può prendere e che possono fargli davvero del male.

Qui di seguito vedremo quali sono e come tenere il gatto alla larga. È molto importante creare un ambiente consono se si decide di tenere un animale domestico in casa con i giusti accessori e i giusti spazi.

Pericoli letali per il gatto: a cosa fare attenzione in casa

Le cose che vanno bene per noi, quelle che possono addirittura aiutarci, possono essere tossiche per un gatto.

Ci riferiamo anche a cose che sembrano totalmente innocue. Ecco un piccolo elenco di pericoli per il gatto a cui fare assoluta attenzione.

Piante da appartamento

Molte persone amano circondarsi di natura e ci sono alcune piante da appartamento ideali per ricreare una bellissima atmosfera in casa. Però, alcune di queste sono tossiche per un gatto. Parliamo, ad esempio, dell’azalea e tutti i rododendri. Attenzione anche alle palme da Sago e ai gigli. Questa pianta, in particolare, è estremamente velenosa per loro in tutte le sue parti.

Piante da evitare sono l’oleandro, i tulipani, ricino e crocus autunnale. I danni da ingerimento di queste piante vanno da problemi respiratori, problemi alla circolazione sanguigna e insufficienza renale. Per non parlare dei danni immediati al fegato.

Farmaci

I farmaci che per noi sono di vitale importanza in alcune occasioni, per i gatti sono estremamente pericolosi. Mai somministrare ai gatti le medicine che sono state fatte per le persone. Loro non possono tollerare la tachipirina, l’aspirina e l’ibruprofene, sono sostanze letali. Principalmente possono arrecare danni ai reni.

Cibo

Il gatto è curioso ed è molto goloso a volte. Quindi, può capitare che voglia assolutamente mangiare quello che stiamo mangiando noi. Alcune cose possono tranquillamente mangiarle, mentre altre sono pericolose. Mai dare cioccolato, caffè e, in generale, tutto ciò che contiene caffeina. Va ad incidere sul battito cardiaco aumentandolo fino alla morte.

Attenzione ad aglio e cipolla. Contengono sostanze che possono provocare grave anemia. Tossici per loro sono i funghi, l’uva e l’uvetta. Poi, è importante non dare loro la pasta lievitata perché può lacerare lo stomaco. Infine, attenzione all’etanolo presente in bevande e alimenti perché può portare un felino in coma.

Altre sostanze

In generale, bisogna fare attenzione a quello che si usa in casa. Per un gatto è letale il veleno per topi, ad esempio, non solo se preso direttamente, ma anche attraverso il topo. Mai far avvicinare un gatto all’Amitraz, un comune insetticida usato sul collare dei cani, e, infine, occhio all’antigelo. È una sostanza da cui i gatti sono particolarmente attratti, ma che per loro è velenosissima.