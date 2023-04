I "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese dal cinema al teatro

Il perfetto meccanismo dei ‘Perfetti sconosciuti’ che Paolo Genovese aveva creato per il cinema, resta ‘perfetto’ anche per il teatro, nella trasposizione scenica sempre firmata dal regista, che ora vede fino al 23 aprile all’Ambra Jovinelli di Roma misurarsi nei ruoli dei sette protagonisti Valeria Solarino e Paolo Calabresi, Dino Abbrescia e Anna Ferzetti, Marco Bonini e Alice Bertini, Massimo De Lorenzo e… i rispettivi telefonini cellulari, autentici primattori con i loro messaggini talora accompagnati da immagini altrettanto compromettenti.

L’adattamento teatrale del film – che dall’uscita nel 2016 è subito diventato un ‘cult’, interpretato da Marco Giallini e Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea e Anna Foglietta, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston e Benedetta Porcaroli – segna sicuramente uno degli eventi scenici più attesi della stagione, con Paolo Genovese all’esordio come regista teatrale.

Rapporto di coppia e coming out, amore e tradimento, amicizia e falsità, bugie palesi e verità nascoste, fanno da sfondo alla vicenda, che nasce da un gioco ‘innocente’ ma che si rivelerà svelatore di tante colpevolezze, con un finale a sorpresa: tenere sul tavolo aperti senza codici i telefonini dei sette convitati alla cena in casa e rispondere in viva voce a tutte le eventuali chiamate e alla luce del sole ai messaggini ricevuti e inviati. La ‘brillante idea’ della padrona di casa porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, nella vita privata e pubblica di ciascuno, proprio dei ‘perfetti sconosciuti’ come recita il titolo della commedia.

(di Enzo Bonaiuto)