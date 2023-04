i perché nascosti dietro il comportamento

Se hai un Micio sicuramente presenterà questo comportamento anche lui. Vediamo insieme perché i gatti in casa lo fanno quasi sempre.

Convivere con un amico a quattro zampe significa condividere con lui tutto e osservare qualsiasi tipo di comportamento che Micio presenta.

Molto spesso possiamo osservare atteggiamenti davvero bizzarri e divertenti nel nostro amico peloso che, come ben sappiamo, presentano sempre un significato.

Sicuramente se hai dei gatti in casa ti sei reso conto che anche loro lo fanno spesso. Ma perché? Vediamo insieme nel seguente articolo come mai i nostri amici pelosi si intrufolano dappertutto.

I gatti in casa lo fanno spesso: perché si intrufolano dappertutto?

Vi siete mai chiesti perché quando una persona entra con abilità in un posto senza farsi vedere né sentire si dice sgattaiolare?

Ebbene tale termine viene proprio dall’abilità dei nostri amici a quattro zampe di nascondersi velocemente in un posto senza farsi né vedere né sentire.

Tale comportamento lo presentano non solo i felini in natura ma anche i nostri gatti domestici. Ma perché i nostri amici a quattro zampe si intrufolano?

L’azione di nascondersi furtivamente nei vai posti in casa, può essere svolta dal Micio per vari motivi, eccoli qui di seguito.

Istinto

Uno dei motivi principali per cui il gatto si nasconde è perché segue il suo istinto naturale. Come ben sappiamo in natura i felini sono prede e predatori, quindi tendono a nascondersi sia per evitare che i predatori li prendano, sia per aspettare il momento giusto per attaccare la preda.

Tuttavia anche se non ci sono pericoli per il nostro Micio in casa, anche quest’ultimo può presentare tale comportamento solo per istinto.

Per entrare nei luoghi vietati

Quante volte avete chiuso la porta di una stanza per evitare che il vostro amico a quattro zampe ci potesse entrare? Sappiamo quanto i gatti non amino le porte chiuse, per questo motivo potrebbero nascondersi per poi intrufolarsi in una stanza vietata per loro, semplicemente nel momento in cui noi apriamo la porta.

Per rifugiarsi

Sappiamo quanto i gatti amino spesso stare da soli. Questa loro volontà li porta a nascondersi in qualsiasi posto in casa, persino nell’armadio o nella cesta dei panni sporchi. Solitamente lo fanno intrufolandosi senza farsi sentire né vedere.

Per non essere visti

Come detto in precedenza, in natura i nostri amici a quattro zampe sono sia predatori che prede. Ciò porta il nostro amico a quattro zampe ad osservare tutto ciò che lo circonda senza farsi mai vedere.

Per questo motivo il nostro amico peloso potrebbe intrufolarsi furtivamente in un cassetto o sotto il letto per osservare ciò che succede intorno a lui.