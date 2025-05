I Patagarri rispondono alla Comunità ebraica: ‘Migliaia di bambini innocenti nel conflitto in Palestina’

Non si è fatta attendere la risposta de I Patagarri alle polemiche riguardo alla denuncia contro il genocidio palestinese. Hanno pubblicato sui loro social che non possono rimanere in silenzio di fronte alla morte e definiscono “macabri” i bombardamenti sui civili.

I Patagarri rispondono a chi ha strumentalizzato il loro messaggio di pace dal palco del Concertone del 1° maggio a Roma. Sottolineano che sono esseri umani che non possono ignorare la morte e la distruzione e richiamano report internazionali che evidenziano il sacrificio della comunità palestinese, affermando che non era una provocazione, ma una condivisione di dati oggettivi.

Riguardo alla Comunità ebraica di Roma, che ha definito l’esibizione “sinistra e macabra”, il gruppo risponde che è macabro un mondo dove i bambini vengono uccisi e gli ospedali bombardati. I Patagarri affermano di non essere contro nessuna popolazione, ma di voler sottolineare che la gioia di vivere insieme in Medio Oriente è ormai inesistente.

Rispondono anche alla critica sull’utilizzo di un brano ebraico di origine ucraina. Analogamente, sostenendo che la canzone fa parte del loro repertorio, vogliono evidenziare il dolore dei civili, vittime innocenti durante la guerra.

Infine, affermano che chi critica Israele è etichettato come “antisemita”. Chiedono di trovare termini appropriati per esprimere il desiderio di pace senza essere accusati di invocare la distruzione del popolo israeliano, per poter mantenere aperto un dialogo sulla situazione attuale, mentre molti continuano a morire.