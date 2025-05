I Patagarri reinterpretano Hāvā Nāgīlā con un messaggio pro Palestina: analisi del testo ebraico

L’esibizione de I Patagarri al Concerto del Primo Maggio a Roma ha suscitato polemiche nella comunità ebraica. La band ha reinterpretato Hāvā Nāgīlā, una canzone tradizionale ebraica, per diffondere un messaggio pro Palestina, terminando la performance con il grido “Palestina libera!”. Dopo la loro esibizione, i membri del gruppo hanno spiegato che volevano collegare la storia della canzone, risalente al 1917 e legata alle prime comunità ebraiche in Palestina, a un messaggio contemporaneo.

Hāvā Nāgīlā, composta da Abraham Zevi Idelsohn nel 1918, celebra la vittoria britannica in Palestina dopo la Prima Guerra Mondiale e ha origini in un brano popolare ucraino. La trasposizione della canzone da parte de I Patagarri ha ricevuto una forte reazione, soprattutto dal giornalista David Parenzo, che ha definito l’interpretazione “raccapricciante” e ha criticato l’uso di una canzone ebraica per una propaganda contraria a Israele.

I Patagarri, un quintetto jazz-swing di Milano composto da Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni Monaco e Arturo Monico, sono emersi da X-Factor, arrivando terzi nella scorsa edizione del talent show. Il loro nome è un omaggio al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La controversia sulla loro performance ha aperto un dibattito più ampio sulle questioni di libertà di espressione e sul delicato tema del conflitto israelo-palestinese, mostrando come la musica possa diventare un veicolo di messaggi politici e sociali.