I Patagarri: L’Ultima Ruota del Caravan, Album d’Esordio

L’ultima ruota del caravan è il primo album de I Patagarri, in uscita il 23 maggio. Questo disco, composto da dieci brani, si distingue per l’originalità e il desiderio di raccontare realità marginali attraverso storie avvincenti. La musica è stata registrata in un tendone da circo alla Birreria Le Baladin di Piozzo (CN), creando un’atmosfera genuina e priva di filtri.

Ogni canzone offre uno spaccato di vita, dai camionisti ai senzatetto, mostrando le difficoltà e le speranze di chi vive ai margini della società. L’album, pur mantenendo un approccio sporco e diretto, è supportato dalla produzione di Taketo Gohara, che ha valorizzato ogni sfumatura del suono, rendendolo potente e coeso.

I singoli già pubblicati, “Sole zingaro” e “Sogni”, anticipano l’essenza del progetto, esplorando tematiche come l’erranza e i desideri profondi. Il primo, prodotto da Tasso e Andrea Biviano, racconta mondi marginali con vivacità, mentre il secondo, realizzato da Gohara, mette in luce le contraddizioni sociali.

La band darà il via al “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025” a partire da maggio, con tappe in varie città italiane. Tra le date confermate, si segnalano eventi a Modigliana, Potenza, e Roma, fino a settembre.

