I passaporti italiani non saranno più una fonte di guadagno

“Nelle ultime due legislature non è stata fatta un’azione a favore degli italiani all’estero”, afferma con amarezza Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto in Nord America. Esprime entusiasmo per la riforma della cittadinanza, sottolineando che “Farnesina e Parlamento stanno lavorando in modo eccellente”, mentre critica chi si oppone alla misura, come esponenti della Niaf, la National Italian American Foundation. Di Giuseppe sottolinea la perdita di rappresentatività della Niaf tra le nuove generazioni di italiani negli Stati Uniti e spera in un cambiamento con il nuovo presidente, John Calvelli.

La riforma, adottata il 28 marzo, non elimina lo ius sanguinis ma introduce limiti per prevenire abusi e la “commercializzazione” dei passaporti italiani. “C’è un mercato illegalmente fiorente”, spiega, dove il passaporto italiano è molto ambito per lavorare nell’Unione Europea e alcune persone pagano anche 30mila euro per ottenerlo. Ogni anno si “creano” circa 90mila nuovi italiani, generando un business miliardario per studi legali e associazioni, ma spesso senza interesse per la cultura italiana. Molti falsificano documenti per ottenere cittadinanza, in particolare dal Sudamerica.

Un emendamento nel decreto riaprirà i termini per coloro che hanno perso la cittadinanza prima del 1992, affrontando una stortura del sistema. Di Giuseppe riferisce di anziani che desiderano “morire da italiani”, evidenziando la disparità con i nuovi cittadini privi di legami genuini. Si impegnerà a far approvare quanto prima questa norma, ritenuta giusta e necessaria.