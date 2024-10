I partecipanti e il viaggio: un’avventura condivisa

Il programma Pechino Express sta per tornare con una nuova edizione nel 2025, dopo il suo successo negli anni precedenti. Le riprese inizieranno presto e la trasmissione andrà in onda nei primi mesi dell’anno su Sky e in streaming su NOW. Costantino della Gherardesca sarà il conduttore, affiancato dall’inviato Fru.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di numerosi volti noti, tra cui l’ex ginnasta Jury Chechi, che gareggerà insieme all’amico sportivo Antonio Rossi. Saranno nove le coppie di concorrenti, composte da personaggi provenienti da vari ambiti, tra cui sport, televisione, danza, musica, moda e comicità. Tra le coppie in gara si trovano sportive come Chechi e Rossi, e attori come Giulio Berruti, il quale parteciperà con Nicolò Maltese, esperto in informazioni scientifiche legate alla medicina estetica.

Le altre coppie includeranno Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, Jey e Checco Lillo, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, e Samanta e Debora Togni. Il tema del viaggio quest’anno è “Fino al tetto del mondo”, con un percorso che partirà dall’Oceano Pacifico e dalle Filippine, attraversando la Thailandia per giungere in Nepal.

Pechino Express, nato nel 2012 come adattamento di un format belga-olandese, è stato trasmesso dalla Rai fino al 2020 ed è poi passato a Sky nel 2022. La scorsa edizione ha visto la vittoria dei pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, che hanno colpito per la loro creatività e spirito di squadra.

Il programma è prodotto da Banijay Italia e si preannuncia ricco di avventure, sfide e momenti di emozione, seguendo i concorrenti mentre affrontano un percorso impegnativo e avventuroso. Con il mix di celebrità e la varietà di esperienze, Pechino Express 2025 si propone di intrattenere il pubblico italiano con storie avvincenti e sfide esilaranti.