I parlamentari più facoltosi d’Italia: la classifica secondo le dichiarazioni dei redditi 2024

Nella classifica dei parlamentari più ricchi d’Italia emergono due donne: Giulia Bongiorno e Cristina Rossello. Dalle dichiarazioni dei redditi 2024, risultano in cima a una lista che include anche l’architetto Renzo Piano, che ha dichiarato circa 2,4 milioni di euro, cifra inferiore a quella delle due avvocate del centrodestra. Piano ha registrato una perdita rispetto all’anno precedente, dichiarando guadagni di 2 milioni e 901mila euro l’anno scorso.

Ancora mancano all’appello alcune dichiarazioni, come quella del senatore leghista Antonio Angelucci, noto per il suo impero nel settore sanitario e per l’editoria. I dati attualmente disponibili offrono una visione fondamentale della situazione patrimoniale degli esponenti politici italiani. In particolare, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visto raddoppiare il suo reddito, raggiungendo i 459.460 euro, grazie ai proventi dai suoi ultimi libri.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, mantiene un reddito di circa 99mila euro, mentre la segretaria del PD, Elly Schlein, dichiara un reddito simile, mantenendosi sui 98mila euro. Matteo Renzi continua a essere il parlamentare più abbiente, con oltre 2,3 milioni di euro, nonostante una diminuzione rispetto ai 3,2 milioni dell’anno scorso.

La Bongiorno, ex ministra della Pubblica amministrazione e avvocato di fama, ha dichiarato oltre 2,4 milioni di euro, mentre la Rossello, legale di Silvio Berlusconi, guida la classifica con oltre 3,1 milioni. Questo mette in evidenza un panorama politico in cui le donne occupano posizioni di rilievo anche nella sfera economica.