Non ci sono solamente le zecche e le pulci alle quali fare attenzione, un cane ha dei nemici parassiti molto pericolosi ed ecco quali.

Nella bella stagione i proprietari di cani ogni giorno prendono collare e guinzaglio, almeno dovrebbero farlo, e portano i loro piccoli e grandi amici in giro per il paese o la città.

Sarebbe molto meglio portarli nelle aree cani e nei parchi, magari per farli sfogare e giocare anche con altri cani. Tuttavia, c’è un pericolo sempre in agguato in questi mesi e sono i parassiti.

Purtroppo, non bisogna fare attenzione solamente alle pulci e alle zecche, ma ce ne sono altri. Quali sono i parassiti più pericolosi in assoluto per il cane? Cerchiamo di indagare e scendere un po’ di più nei dettagli.

Quando si ha un animale domestico si è responsabili della sua salute e del suo benessere. Per questo sono fondamentali le informazioni che troverete qui di seguito nell’articolo.

I parassiti più pericolosi per il cane: ecco quali sono

Ci sono parassiti che si posano nel pelo del cane, ma ce ne sono altri che entrano nel sistema digestivo, nei polmoni oppure nel cuore.

Iniziamo con il parlare di pulci e di zecche. Sono insetti molto piccoli che si nascondono nell’erba e, appena vedono il cane passare, saltano nel suo pelo. Le prime si riproducono con grande velocità e sono altamente infestanti, mentre le seconde possono penetrare anche sotto pelle.

Inoltre, ecco un elenco di altri parassiti, quelli più pericolosi e le loro caratteristiche:

tenia : è un parassita, un verme piatto, intestinale che colpisce non solo il cane, ma anche il gatto e altri mammiferi; la sua presenza nell’intestino non si fa sentire fino a quando l’infezione è in stato avanzato; un grande pericolo sono le uova e i primi sintomi della sua presenza sono: diarrea, vomito, perdita di appetito e presenza di tenie nelle feci;

: è un parassita, un verme piatto, intestinale che colpisce non solo il cane, ma anche il gatto e altri mammiferi; la sua presenza nell’intestino non si fa sentire fino a quando l’infezione è in stato avanzato; un grande pericolo sono le uova e i primi sintomi della sua presenza sono: diarrea, vomito, perdita di appetito e presenza di tenie nelle feci; giardie : parassiti unicellulari che attaccano soprattutto l’intestino dei cuccioli provocando febbre, vomito e diarrea, irregolarità intestinale e feci tenere con presenza di sangue;

: parassiti unicellulari che attaccano soprattutto l’intestino dei cuccioli provocando febbre, vomito e diarrea, irregolarità intestinale e feci tenere con presenza di sangue; ascaridi : sono vermi di forma tondeggiante che si posizionano nell’intestino tenue e sono molto pericolosi soprattutto nei cuccioli perché provocano malnutrizione e rallentano la crescita;

: sono vermi di forma tondeggiante che si posizionano nell’intestino tenue e sono molto pericolosi soprattutto nei cuccioli perché provocano malnutrizione e rallentano la crescita; ossiuri: sono vermi intestinali che possono, però, depositare prima le loro uova nel pelo dell’animale per poi passare a infettare l’uomo, provocano disturbi gastrointestinali e sangue nelle feci.

I sintomi, come potete vedere, sono più o meno gli stessi ed è molto importante osservare il cane, individuarli e riferirli al veterinario che potrà intervenire con le cure adeguate.