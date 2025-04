I paparazzi in azione da un mese

Il possibile riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha catturato l’interesse del pubblico italiano, soprattutto dopo che De Martino è stato avvistato davanti alla casa di Belen a Milano. La presenza del conduttore potrebbe essere legata al figlio Santiago, ma un giornalista ha insinuato che cercasse di sfuggire ai paparazzi per motivi diversi. De Martino, ex ballerino, ha guadagnato attenzione anche per la sua carriera televisiva, dove ha preso le redini di programmi di successo come “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile”, dimostrando abilità nel conquistare gli spettatori. Infatti, l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” ha registrato uno share del 17,5%, superando altri programmi in onda.

Il gossip intorno a De Martino continua a crescere, non solo per il legame con Belen, ma anche per l’interazione con un’altra ex, Emma Marrone, durante il programma di intrattenimento. In un siparietto, Emma ha lamentato di non aver ricevuto un regalo da De Martino, il quale ha risposto con umorismo insieme agli ospiti. Inoltre, De Martino ha condiviso un video di Emma che canta una canzone che aveva dedicato a lui anni fa, alimentando ulteriormente le speculazioni sul loro passato.

La Rai sembra ritenere De Martino un valore aggiunto, con “Affari Tuoi” che ha raggiunto picchi di sette milioni di spettatori. Voci indicano che potrebbe essere considerato per la conduzione del Festival di Sanremo, il che evidenzia il suo crescente successo nel panorama televisivo italiano.