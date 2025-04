I Paesi dell’Unione Europea con la Maggiore e la Minore Densità di Ospedali

In Germania, i residenti hanno i tragitti più brevi per raggiungere gli ospedali, mentre altri Paesi dell’Unione Europea affrontano viaggi più lunghi per accedere all’assistenza sanitaria. Alcuni Stati membri presentano una bassa concentrazione di ospedali, costringendo i cittadini a percorrere distanze maggiori per ricevere cure mediche. L’analisi delle differenze nazione per nazione evidenzia le disparità nella disponibilità di servizi sanitari. Per ulteriori informazioni, è possibile iscriversi a Euronews, che offre contenuti in streaming in 12 lingue diverse.